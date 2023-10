Reims - Monaco : les compositions sont là

La huitième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un joli duel de haut de tableau entre le Stade de Reims et l’AS Monaco.. A domicile, les Champenois s’organisent dans un 4-3-3 avec Yehvann Diouf qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ibrahim Diakité, Joseph Okumu, Yunis Abdelhamid et Thibault De Smet en défense. Le milieu de terrain est composé de Marshall Munetsi, Azor Matusiwa et Teddy Teuma. Keito Nakamura et Junya Ito soutiennent le buteur Mohamed Daramy.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Asémistes s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Philipp Köhn dans les cages derrière Wilfried Singo, Guillermo Maripan et Soungoutou Magassa. Denis Zakaria et Youssouf Fofana constituent le milieu de terrain avec Krépin Diatta et Ismail Jakobs dans les rôles de pistons. Devant, Wissam Ben Yedder est associé à Folarin Balogun avec Aleksandr Golovin en soutien.

Les compositions

Stade de Reims : Diouf - I. Diakité, Okumu, Abdelhamid, De Smet - Teuma, Matusiwa, Munetsi - Ito, Daramy, Nakamura

La suite après cette publicité

AS Monaco : Köhn - Singo, Maripan, Magassa - Diatta, Zakaria, Fofana, Jakobs - Golovin - Ben Yedder, Balogun