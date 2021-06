Portugal-France : la Nike Mercurial sur le toit de l'Europe

Après deux matches à l'extérieur face à l'Allemagne et la Hongrie, l'équipe de France va enfin jouer en terrain neutre dans cet Euro et plus de 7000 Français devraient être dans les tribunes du stade Ferenc Puskás pour encourager les Bleus face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Déjà qualifiés même en cas de défaite puisqu'avec 4 points au compteur ils sont déjà assurés de finir au minimum parmi les quatre meilleurs troisièmes, Kylian Mbappé et ses partenaires visent évidemment les trois points pour prendre la tête du groupe F et ainsi s'offrir un huitième de finale plus abordable sur le papier. De leur côté, les Portugais seraient éliminés en cas de défaite par plus de deux buts d'écart, autrement dit, le spectacle devrait être au rendez-vous ce mercredi 23 juin, pour le plus grand bonheur des équipementiers qui vont voir leurs ambassadeurs mettre en avant les dernières paires de crampons sorties.

Au petit jeu des équipementiers, c'est Nike, qui, comme très souvent, sort vainqueur de cette rencontre avant même qu'elle ne débute puisqu'en plus de fournir le maillot de ces deux immenses nations, 11 des 22 titulaires probables devraient porter des crampons de la marque à la virgule. Déjà aux pieds d'un peu plus de la moitié des joueurs des 5 grands championnats européens tout au long de la saison selon une étude de FootballBootsDB, la marque américaine fait notamment la différence grâce à sa Mercurial qui est la chaussure la plus populaire du marché depuis de nombreuses années. Si la chaussure de vitesse de Nike est tant appréciée, c'est en grande partie grâce à ses deux ambassadeurs les plus importants que sont Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé.

Ambassadeur principal de la Mercurial depuis plus de quinze ans, Cristiano Ronaldo bénéficie régulièrement de paires dites « signature » pour les grands rendez-vous et c'est donc tout naturellement que Nike lui en a conçu une pour l'Euro. Nommée « Spark Positivity », cette Mercurial Superfly 8 au coloris rouge et blanc inédit ne présente aucune nouveauté technologique par rapport à la paire de Mercurial issue du pack Impulse chaussée par Kylian Mbappé, Bruno Fernandes et Nelson Semedo. Sur les chaussures de ces quatre joueurs, on retrouve la technologie Vaporposite qui est une tige en mesh qui améliorerait le toucher de balle et donnerait la sensation d'avoir une seconde peau tant elle est fine. De son côté, Presnel Kimpembe joue toujours avec l'avant dernière génération du silo qui mettait en avant la technologie Flyknit.

Très en vogue durant ces derniers mois, la Phantom GT sera de nouveau omniprésente lors de ce classique européen entre le Portugal et la France. Dans son coloris citron qui saute aux yeux, la Phantom sera mise en avant par Corentin Tolisso, Ruben Dias, Danilo Pereira et possiblement William Carvalho, s'il est encore préféré à Renato Sanches qui a fait forte impression lors de son entrée en jeu face à la Mannschaft. Comme sur les anciennes générations de la Mercurial, on retrouve du Flyknit sur l'empeigne combiné à la technologie ACC qui offrirait un contrôle du ballon optimal dans toutes les conditions de jeu.

Portée par Ronaldinho lors de ses plus belles années, la Tiempo est depuis devenue la chaussure des défenseurs et lors de ce Portugal-France, elle sera arborée par Hugo Lloris et Lucas Hernandez, qui est pressenti pour retrouver sa place après avoir regardé Lucas Digne depuis le banc de touche face à la Hongrie. Dans son coloris bleu turquoise, cette Tiempo Legend 8 met en avant le fameux cuir de kangourou que l'on retrouvait sur toutes les chaussures de football avant l'arrivée des matières synthétiques. En partie abandonné parce qu'il était trop lourd et absorbait l'eau, ce cuir est ici combiné à la semelle extérieure Hyperstability qui est très légère et en fait donc une paire de crampons moderne.

La belle surprise de cette rencontre au sommet nous vient de Puma puisque grâce à la titularisation annoncée de Jules Koundé, la marque au félin bondissant devrait être représentée par quatre joueurs au coup d'envoi de ce match. Antoine Griezmann, ambassadeur principal de l'Ultra depuis plusieurs années, sera ainsi accompagné par Raphaël Varane et Rui Patricio. Ces ambassadeurs porteront l'Ultra 1.2 dans son coloris multicolore issu du pack Spectra dévoilé spécialement pour l'Euro. Composée d'une tige synthétique « MatryxEVO », conçue avec des filaments de carbone et des fibres d'aramide (Kevlar®) pour plus de légèreté, de souplesse et de résistance, l'Ultra 1.2 sublime la vitesse. Jules Koundé portera lui la Future Z, une chaussure plus souple dont l'ambassadeur principal est Neymar.

Pour ses retrouvailles avec CR7, Karim Benzema va arborer le dernier coloris gris métal de la X Ghosted. Issue du pack Showpiece, cette paire met en avant la vitesse, tout comme les chaussures roses portées par N'Golo Kanté où l'on retrouve la semelle extérieure SpeedFrame chromée et son insert Carbitex en fibre de carbone qui permettent d'optimiser la vitesse en apportant de la légèreté. Côté Portugais, Raphaël Guerreiro arbore lui l'avant dernière génération du silo. Dévoilée en 2019, la X 19.1 est conçue avec une tige Speedmesh ultra fine.

Bien que la marque aux trois bandes ne soit pas aussi présente qu'à l'accoutumée pour ce choc du groupe F, elle a la chance de pouvoir compter sur ses ambassadeurs les plus populaires. Comme Karim Benzema, Paul Pogba met en avant le dernier coloris du silo dont il est ambassadeur. Depuis le début de la compétition, le numéro 6 des Bleus arbore la Predator Freak grise également issue du pack Showpiece où l'on distingue les petites écailles en caoutchouc placées sur l'empeigne. Baptisées Demonskin, ces écailles rouges et bleues optimiseraient le toucher le toucher de balle, en plus d'apporter un look aussi original que celui de La Pioche. Si le milieu de terrain de Manchester United sera le seul français à porter ce silo mythique, Pepe l'accompagnera en portant de son côté un coloris violet-rose.

Alors que la Nemeziz s'apprête à disparaître, Bernardo Silva pourrait bien disputer son dernier match avec le silo qu'il porte depuis plusieurs années en cas de défaite de la Seleção par plus de deux buts d'écart. Le génie de Manchester City arbore la Nemeziz dans son coloris zébré ultra original depuis plusieurs semaines. Longtemps porté par Lionel Messi, ce silo est en grande partie prisé pour le maintien et l'agilité avec sa tige en textile Tension Tape qui enveloppe le pied.

Nous retiendrons donc qu'une fois de plus, Nike sera le grand gagnant de la bataille des équipementiers et devrait attirer presque toute la lumière grâce à Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé alors que Puma réalise tout de même une belle opération et devrait gagner en visibilité avec la présence de quatre ambassadeurs au coup d'envoi. De son côté, adidas bénéficiera certes de la présence d'ambassadeurs phares comme Karim Benzema ou Paul Pogba, mais aucun des 22 titulaires probables ne portera la Copa Sense.