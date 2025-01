OL : Pierre Sage répond aux rumeurs d’un ultimatum

L’OL repart d’Istanbul avec un point et Pierre Sage a sans doute sauvé son poste pour au moins un match. Le nul obtenu contre le Fenerbahçe de José Mourinho (0-0) permet aux Gones de quasiment valider leur qualification pour les 8es de finale de Ligue Europa. C’est à mettre au crédit du technicien français, lequel est plus que jamais sur la sellette. Il le sait bien puisqu’il a abordé le sujet hier en conférence de presse, admettant que son poste était menacé. John Textor aurait même contacté Paulo Fonseca. Certes, la liste des matchs sans victoire s’est allongée encore un peu plus (4 toutes compétitions confondues désormais) mais les Lyonnais ont plutôt maîtrisé leur sujet dans une ambiance toujours compliquée à appréhender.

L’ultimatum dont a parlé L’Equipe ce matin dans ses colonnes ne sera pas mis en application, a priori, d’ici dimanche et le déplacement à Nantes. Ce fut l’un des sujets de Pierre Sage durant l’après-match en Turquie. D’après lui, cette information aurait pu avoir une influence sur ses choix. «Si vous ne m’aviez pas posé la question, je me serais permis de m’exprimer sur le sujet» démarre le coach, agacé mais au discours parfaitement posé. «On a une relation professionnelle avec les joueurs. On essaye de tout donner pour eux et ils nous le rendent» poursuit-il à l’adresse des joueurs mais aussi des membres de son staff technique. La suite fut plus piquante.

Sage : «c’est une pression qui est très négative»

«Le fameux ultimatum sorti dans la presse aurait pu avoir une influence sur ma manière de gérer la fin du match mais contrairement à ce que la situation me fait vivre, j’ai décidé de penser à l’Olympique Lyonnnais, à l’équilibre, à peut-être avoir une fin de match plus maitrisée et de bénéficier d’une opportunité plutôt que de lâcher les chevaux et peut-être de perdre le match 1-0 sur un contre», détaille Pierre Sage, glissant un petit tacle à la presse au passage. «Je pense que c’est une pression qui est très négative qui peut influencer les choix des coachs donc je vous invite à la raison et éviter ce genre d’information.» Le message est passé.

Il a conclu son propos en rendant hommage à ses joueurs. «C’est un calme apparent car vu l’énergie mise sur le terrain, je pense qu’ils n’étaient pas tout à fait calmes. Ils étaient maîtres de leurs émotions même si on a pris plusieurs cartons, mais logiques vues les fautes que nous avons faites. Ils ont été combatifs sur le terrain, des dignes représentants de notre club sur un terrain, qui n’est pas facile, et dans un contexte qui n’est pas facile. Malgré tout, on peut être fier de notre prestation ce soir et d’avoir été un digne représentant du football français et des Lyonnais.» Même José Mourinho lui a rendu hommage, après sa petite maladresse de début de match.