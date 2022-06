JT Foot Mercato : le Bayern Munich prépare du lourd pour son attaque

La suite après cette publicité

Le mercato s'anime au Bayern Munich

Si Robert Lewandowski est sur le départ, plusieurs pistes sont travaillées pour le remplacer. Liverpool réclame 50 M€ pour lâcher Sadio Mané, bien loin de 25 M€ + 5 de bonus proposés par les Allemands. D'après le Daily Mail, une 2e proposition devrait être soumise mais celle-ci devrait atteindre les 35 M€, sans bonus. Au poste de numéro 9, plusieurs noms ont été évoqués, comme Romelu Lukaku, Darwin Núñez ou Sébastien Haller. Victor Osimhen est également apparu dans la liste depuis peu. Le club allemand serait venu aux renseignements, mais le club napolitain réclame 100 M€ pour céder le Nigérian. Newcastle, Manchester United et Arsenal sont également séduits par le joueur. Enfin, Serge Gnabry n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Bayern Munich pour prolonger, alors que l'international allemand est pisté par le Real Madrid après le refus de Kylian Mbappé.

L'incroyable erreur du FC Barcelone

C'est l'info insolite du jour qui nous vient d'El Chiringuito. La prolongation du jeune Gavi au Barça ne semble pas vraiment avancer. Pour cause selon le média ibérique, le club aurait tout simplement oublié d'envoyer une proposition en bonne et due forme au clan Gavi. Après une réunion entre les deux parties, une proposition chiffrée devait être envoyée rapidement aux représentants du joueur. Mais après plusieurs jours, toujours rien sur la table. Les Barcelonais se sont vite rendus compte de l'erreur et ont envoyé un mail d'excuse, suivi de la proposition de prolongation tant attendue. Pour l'instant, Gavi n'a pas donné suite et ne serait pas certain d'accepter l'offre telle qu'elle a été proposée. Elle ne serait pas assez satisfaisante économiquement.

Accord trouvé pour le transfert d'Aurélien Tchouameni

Malgré l'insistance du Paris Saint-Germain, Aurélien Tchouameni va bien rejoindre le Real Madrid. La Casa Blanca tenait déjà un accord avec les représentants du milieu de terrain, il ne restait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec Monaco. C’est désormais chose faite. The Athletic et Marca annoncent que les deux formations ont conclu un accord. Comme nous vous l’annoncions, le montant total de la transaction va dépasser les 100 M€. Une sacrée affaire pour l’ASM qui n’avait pas hésité à investir, en 2020, 20 M€ sur Tchouameni. Idem pour Bordeaux, qui touchera 20% sur la plus-value.