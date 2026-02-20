Menu Rechercher
Real Madrid : Alvaro Arbeloa donne des nouvelles du genou de Mbappé

Kylian Mbappé @Maxppp

Gêné à un genou depuis le début de l’année, Kylian Mbappé va mieux d’après son entraîneur. En conférence de presse, Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles positives au sujet du Français ce vendredi : «le genou de Mbappé va beaucoup mieux, il n’est pas encore complètement guéri, mais il se sent bien mieux», a confié l’entraîneur merengue.

Le capitaine des Bleus avait été ménagé face à la Real Sociedad le week-end dernier, avant de jouer l’intégralité de la rencontre de Ligue des Champions face à Benfica, mardi (0-1). Le Real Madrid aura sûrement besoin d’un grand Mbappé pour aller loin dans la compétition cette saison. Il faudra d’abord faire un bon résultat lors du match retour face au club lisboète, la semaine prochaine.

