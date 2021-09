LdC : Jude Bellingham bat un record de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Borussia Dortmund a bien démarré son match face au Besiktas dans cette 1ère journée de Ligue des Champions en menant 2-0 à la pause en Turquie. Le grand artisan de cette première période se nomme Jude Bellingham, buteur, puis passeur pour Haaland.

Comme l'indique Opta, le précoce Anglais en a profité pour chiper un record détenu jusque-là par Kylian Mbappé. À 18 ans et 78 jours, il est devenu le plus jeune joueur à marquer durant deux matches de suite en C1, après son but inscrit en quart de finale retour face à Manchester City en avril dernier. C'était aussi son dernier match.