PSG : Mauricio Pochettino réclame du temps

La suite après cette publicité

Un mois, déjà. Le 2 janvier, Mauricio Pochettino débarquait sur le banc du Paris SG pour succéder à Thomas Tuchel. Son bilan : un Trophée des Champions remporté face à l'Olympique de Marseille (2-1), trois victoires, un nul et une défaite en Ligue 1. Ce revers, dimanche, sur la pelouse de Lorient (3-2, 22e journée), montre, si besoin était, que l'Argentin n'a pas réglé tous les problèmes du club de la capitale. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, le technicien l'a reconnu bien volontiers, reprenant la thèse de l'accident.

« Nous sommes arrivés en janvier pour certaines raisons. Quand il y a un changement dans un club, c’est parce qu’il y en a besoin. Nous prenons cette responsabilité, qui est importante. Vous savez dans quelles circonstances nous arrivons. On doit travailler, s’améliorer, assumer cette responsabilité, nous avons fait un faux pas à Lorient, nous sommes affectés. Nous voulons bien sûr gagner la L1, mais nous devons nous améliorer pour gagner des matches et revenir en haut du classement de la L1, il y a encore du temps », a-t-il lancé.

Patience

De temps, justement, il en a encore été question quelques instants plus tard. « Si on regarde le nombre de matches disputés et le peu d'entraînements que nous avons eus, je suis content de la disponibilité des joueurs, malgré l’accident à Lorient. Ma responsabilité, c’est de créer une équipe forte, avec de l’équilibre pour gagner des matches, ce que demande ce club. Nous avons beaucoup joué, nous nous sommes peu entraînés, il faut encore du temps pour mettre en place l’idée de jeu que je souhaite transmettre à l’équipe », a-t-il expliqué avant de poursuivre.

« C'est clair que quand on arrive dans un club avec 30 joueurs, il faut apprendre à connaître et donner sa chance à chaque joueur, c’est la priorité pour un nouveau staff. Nous verrons en fin de saison si cet effectif et nous, staff, avons la qualité nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le club. C’est le temps qui répondra à cette question », a-t-il conclu. Le temps, si précieux, court et, déjà, dans 14 jours, après une série de 4 matches (Nîmes, Marseille, Caen, Nice), le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone (8e de finale aller de Ligue des Champions) se profile à l'horizon. Sous contrat jusqu'en juin 2022, avec une année supplémentaire en option, Mauricio Pochettino en est bien conscient, il sait que si les résultats ne suspendent pas le temps, ils offrent davantage de patience.