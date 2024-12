Rennes : Jorge Sampaoli veut tenter l’énorme coup Hakim Ziyech !

À l’été 2023, Hakim Ziyech décidait de quitter Chelsea pour se relancer du côté de Galatasaray. Après un transfert avorté du côté d’Al-Nassr mais surtout au PSG en janvier 2023, l’international marocain espérait retrouver son football et du temps de jeu dans une équipe ambitieuse du championnat turc. Mais depuis sa signature, l’international marocain connaît un long déclin, la faute à plusieurs blessures notamment. Plus vraiment dans les plans du club cet été, l’ailier de 32 ans était proche d’un départ pour le Qatar. Mais était finalement resté dans son équipe.

De quoi lui permettre de remonter la pente et inverser la tendance sportivement ? Pas vraiment puisqu’il n’a disputé que 10 petits matches cette saison (3 titularisations) pour une seule passe décisive. Alors forcément, du côté de la presse turque, l’avenir de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam ne fait aucun doute : il partira dès le mois de janvier pour un nouveau défi. Reste à savoir où ? Plusieurs pistes s’offrent à l’international marocain. Un temps annoncé sur le retour à l’Ajax, Ziyech a aussi été cité en MLS, en Arabie saoudite ou encore au Qatar.

Ziyech tenté par le challenge

Mais ce jeudi, la presse turque annonce une nouvelle piste étonnante. Les médias Herkes Duysun, Takvim et Sporx indiquent que l’attaquant marocain est dans le viseur de… Rennes. La formation emmenée par Jorge Sampaoli a ciblé son profil et souhaite vivement le recruter dès cet hiver pour renforcer l’attaque. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Ziyech ne sera clairement pas retenu par son club qui cherche à se libérer d’une place d’extra-communautaire. Sampaoli aimerait ainsi profiter de l’occasion pour s’offrir un joueur confirmé dans le secteur offensif et relancer son équipe.

Du côté du joueur, après avoir failli découvrir la Ligue 1 au PSG il y a deux ans, l’opportunité de rejoindre Rennes n’est pas si farfelue. La presse turque explique que le joueur est même tenté par ce nouveau challenge qui pourrait lui permettre de se relancer sportivement et retrouver ainsi sa place en sélection marocaine. Car avec une énorme concurrence, Hakim Ziyech n’est plus appelé depuis plusieurs rassemblements par Walid Regragui. Avec la CAN 2025 qui arrive à domicile, le Marocain va forcément vouloir revenir à son meilleur niveau pour réintégrer le groupe. Reste à savoir si cela passera par un transfert à Rennes. Car le dossier semble tout de même assez complexe…