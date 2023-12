Vidéo : la défaite de l’OM face à Brighton déçoit sur X !

Ce soir, les Marseillais se déplaçaient sur la pelouse de Brighton pour la dernière journée de la phase de poule d’Europa League. Alors qu’ils pouvaient finir la compétition en tête de leur groupe en cas de nul ou de victoire et directement se qualifier pour les 8es de finale, les Olympiens n’ont pas réussi à s’imposer face aux Seagulls (1-0). Il termine donc à la seconde place de leur poule derrière Brighton. Ils joueront donc les 16es de finale. Le manque d’envie et les largesses défensives de l’OM n’ont pas plu sur les réseaux sociaux et ont fait jaser sur X…

