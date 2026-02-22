Menu Rechercher
OL : inquiétude pour Pavel Šulc, sorti sur blessure à Strasbourg

Strasbourg 1-0 Lyon

Gros coup dur pour l’OL à une semaine de l’Olympico. Le milieu tchèque a dû recevoir des soins devant sa propre surface après s’être tenu l’arrière de la cuisse, visiblement touché aux ischios en début de match lors du déplacement à Strasbourg, ce dimanche soir. Déjà diminué quelques minutes plus tôt, il s’est de nouveau allongé sur la pelouse, laissant craindre une blessure plus sérieuse.

Après plusieurs minutes sur le terrain, le staff médical n’a pas pris de risque. Incapable de reprendre correctement ses appuis, Šulc (25 ans) a été contraint de céder sa place. Noah Nartey est entré en jeu pour assurer la suite de la rencontre, tandis que l’inquiétude demeure quant à la gravité de la blessure du Tchèque, touché aux ischios. Une blessure pouvant aller de deux semaines à trois mois en fonction de la gravité.

