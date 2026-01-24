OL : un gros club de Serie A passe à l’assaut pour Tanner Tessmann

Malgré un contexte extra-sportif longtemps pesant, l’Olympique Lyonnais réalise une saison globalement encourageante. Sur la scène européenne, les Gones avancent sereinement en Ligue Europa, où ils ont validé sans trembler leur qualification pour les huitièmes de finale tout en conservant la première place de la phase de championnat, preuve d’une vraie solidité collective. En Ligue 1, l’OL affiche également un visage intéressant avec une actuelle 5e place au classement, ponctuée de belles performances face à des adversaires directs, même si une certaine irrégularité subsiste. En Coupe de France, le club est aussi au rendez-vous, qualifié pour les huitièmes de finale où il affrontera Laval. Un bilan sportif positif qui contraste avec les turbulences traversées en coulisses ces derniers mois, entre le départ mouvementé de John Textor et les incertitudes liées à la DNCG. Désormais assaini et recentré sur le terrain, l’OL semble avoir retrouvé une dynamique plus saine et ambitieuse.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, l’OL s’est montré particulièrement actif durant le mercato hivernal. Après avoir frappé un premier coup avec l’arrivée d’Endrick, le club lyonnais a officialisé la signature de Noah Nartey, milieu danois de 20 ans en provenance de Brøndby. Longtemps suivi par la cellule de recrutement, Nartey représente un investissement à la fois sportif et stratégique. Polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes dans l’entrejeu, le jeune international Espoirs danois sort d’une première moitié de saison très aboutie, avec 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Son profil correspond parfaitement à la nouvelle ligne directrice de l’OL, à savoir miser sur des joueurs jeunes, déjà performants, et à fort potentiel de progression. Une arrivée qui rebat forcément les cartes au milieu de terrain.

La Lazio active mais…

Et c’est dans ce contexte que l’avenir de Tanner Tessmann semble s’écrire en pointillés à Lyon. Désormais concurrencé par la recrue Noah Nartey, l’international américain de 24 ans n’est plus considéré comme un élément indispensable de l’effectif rhodanien. Auteur de 16 matchs et d’un but en Ligue 1 cette saison, Tessmann pourrait ainsi faire ses valises dès cet hiver. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le milieu de terrain figure sur la shortlist de la Lazio Rome. Le club romain, malgré l’arrivée récente du Néerlandais Kenneth Taylor pour compenser le départ de Mattéo Guendouzi vers Fenerbahçe, souhaite encore densifier son entrejeu. Une opportunité sérieuse pour Tessmann, que l’OL ne retiendrait pas en cas d’offre satisfaisante. A noter que la Lazio, qui est enfin autorisée à recruter à nouveau, traverse une véritable guerre interne entre le président Claudio Lotito et les groupes ultras après plusieurs communiqués agressifs à l’encontre des tifosi publiés par le club romain.

La suite après cette publicité

Un retour en Serie A aurait d’ailleurs tout d’un choix logique pour Tanner Tessmann. Avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais, le milieu américain s’était révélé sous les couleurs de Venise, où il avait connu une véritable explosion. En Italie, l’Américain s’était imposé comme un joueur fiable, capable d’apporter équilibre et intensité au milieu de terrain, attirant l’attention de plusieurs clubs transalpins. Encore l’été dernier, Pise avait fait un forcing pour l’attirer. Son passage en Serie A avait laissé une image positive, celle d’un joueur travailleur, discipliné et en constante progression. La Lazio pourrait ainsi miser sur un profil déjà acclimaté au championnat italien, tandis que l’OL poursuivrait son chantier de reconstruction avec des choix assumés et une stratégie clairement tournée vers l’avenir.