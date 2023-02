Ligue 2 : Bordeaux renverse Amiens dans une fin de rencontre folle

Pour la dernière confrontation de la 25ème journée de Ligue 2, Amiens recevait Bordeaux au stade de la Licorne. Plus tranchants devant, les Amiénois bousculaient des Bordelais maîtres du ballon mais trop tranquilles en première période. Sur l’ouverture du score, Barbet ratait une passe en retrait facile dans le rond central et se faisait punir directement par Leautey et Cissé (17e, 1-0).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, il fallait attendre le réveil de Bordeaux pour voir enfin une réaction des visiteur dans cette rencontre. Maja envoyait d’abord une tête au premier poteau mais Gurtner plongeait et repoussait sur sa ligne (71e). La fin de la rencontre s’animait ensuite avec l’égalisation de Badji, l’avant-centre bordelais prêté par Amiens (79e, 1-1). Puis tout basculait quant Michelin adressait un centre précis qui trouvait la tête de Fransergio au second poteau pour le deuxième but des Girondins (90e+1, 2-1). Grâce à cette victoire acquise au forceps, Bordeaux est le nouveau dauphin du Havre.

À lire

Bordeaux : la piste d’un nouvel actionnaire se précise