Chelsea rappelle Andrey Santos de son prêt à Nottingham Forest

Arrivé à Chelsea l’hiver dernier contre 12,5 millions d’euros, le milieu de terrain brésilien Andrey Santos avait d’abord été envoyé en prêt à Vasco de Gama, son club formateur, pour les quelques mois précédant l’intersaison européenne avant de repartir temporairement du côté de Nottingham Forest. Oui mais voilà, l’international auriverde (1 sélection) n’a été utilisé qu’à deux reprises chez les Reds entre la Premier League et la Coupe de la Ligue. Une situation qui n’arrange pas vraiment la formation londonienne pour la progression de son joyau de 18 ans, qui a été rappelé de son prêt à Forest.

«L’international brésilien a rejoint les Reds au cours de l’été et a fait ses débuts sous la houlette de l’entraîneur Steve Cooper quelques jours plus tard, lors d’une défaite en Carabao Cup contre Burnley. Il a ensuite fait ses débuts en Premier League à la fin du mois d’octobre, en entrant sur le banc des remplaçants contre Liverpool à Anfield. Santos n’a pas été utilisé par le nouvel entraîneur de Forest, Nuno Espirito Santo, et retourne à Stamford Bridge après avoir fait deux apparitions lors de son passage au City Ground», peut-on lire dans le communiqué des Blues, actuels 10es de Premier League.