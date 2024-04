Le Bayern Munich a fixé un prix surprenant pour Kingsley Coman

Alors que le Bayern Munich peaufine sa préparation à quelques heures du choc européen contre Arsenal, en quart de finale aller de la Ligue des Champions, la crise s’épaissit un peu plus chaque jour en interne. Si l’entraîneur allemand, Thomas Tuchel, terminera bien la saison sur le banc bavarois avant de plier bagages cet été, le Bayern peut encore espérer éviter la saison blanche en allant au bout de la compétition en Ligue des Champions car le titre de Bundesliga est quasiment dans la poche du Bayer Leverkusen, tandis que la Coupe d’Allemagne n’est plus d’actualité depuis l’élimination retentissante contre le modeste club de Sarrebruck (D3 Allemande) au 2ème tour. L’heure est donc aux changements et pas seulement dans le staff technique. En effet, d’après les informations du journal allemand BILD, les dirigeants du Bayern, dont le nouveau directeur sportif, Christoph Freund (46 ans), ont décidé qu’il fallait faire table rase du passé en imposant plusieurs modifications.

Le poste de milieu de terrain doit être refait et deux cibles sont pour le moment privilégiées : Martín Zubimendi de la Real Sociedad (25 ans) et Amadou Onana d’Everton (22 ans). Deux joueurs qui sont estimés dans les alentours des 50/60 millions d’euros. Afin de récolter des fonds pour le prochain mercato, les responsables bavarois seraient prêts à se débarrasser de l’un de ses quatre cadres actuels. Si Leon Goretzka (29 ans) et Joshua Kimmich (29 ans) pourraient être mis en vente en raison de leurs hésitations à prolonger et de leur supposé manque d’engagement fondamental envers le club, l’international français, Kingsley Coman, n’est pas tout à fait certain de reporter le maillot rouge du Bayern la saison prochaine. L’ancien joueur de la Juventus et du PSG n’est pas contre l’idée de se laisser tenter par une nouvelle aventure à 27 ans. De ce fait, la direction bavaroise a fixé un prix qui peut apparaître comme surprenant pour un joueur trop souvent blessé : 70 millions d’euros.

Des sirènes en Espagne !

Toujours selon les indiscrétions de BILD, Kingsley Coman, qui a déjà foulé les pelouses de Ligue 1, de Serie A et de Bundesliga, prioriserait un départ en Angleterre. Mais à cette heure, ce sont les clubs espagnols qui se sont montrés intéressés. Si un club venait proposer une indemnité de transfert d’environ 70 millions d’euros, le Bayern serait prêt à discuter. Un montant qui questionne réellement au vu de la forme physique de l’international français qui sort d’une nouvelle grosse blessure au ligament interne du genou gauche. Cette saison, Kingsley Coman a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives en 23 apparitions dont 20 titularisations avant de sortir sur blessure en janvier contre Augsbourg. Après deux mois sans jouer, il a néanmoins été convoqué par Thomas Tuchel pour le Klassiker contre Dortmund. À deux mois et demi de l’Euro, le joueur des Bleus s’est réjoui de son retour : «j’ai beaucoup travaillé pour revenir. Maintenant, je me sens bien et en forme. J’ai vraiment hâte de revenir sur le terrain».

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, Kingsley Coman, dont le talent n’est plus à prouver, avait tiré plusieurs clubs lors des derniers étés, notamment le Paris Saint-Germain qui était revenu à la charge pour rapatrier sa pépite formée à Paris. Selon les dernières données de Transfermarkt, la saison 2023/2024 de Coman a été marquée par quatre blessures, soit 77 jours d’absence, ce qui équivaut à 13 rencontres loupées sur cette période. La campagne 2022/2023 était l’une des plus complètes pour le natif de Moissy-Cramayel avec seulement deux petites blessures contractées pour un mois raté en cumulé. Mais l’année précédente était l’une des pires avec huit pépins physiques sur 89 jours d’absence et de rééducation et une vingtaine de matchs ratés. Son état de forme risque de jouer dans la balance des négociations en cas de départ mais pour la première fois depuis des années, Kingsley Coman comme le Bayern Munich semblent enclins à se serrer la main pour acter le divorce après neuf saisons en Bavière (231 matchs 55 buts) et un nombre incalculable de trophées remportés.