OL : Saël Kumbedi prolonge jusqu’en 2027

Véritable révélation de la saison de l’Olympique Lyonnais, Saël Kumbedi semble déjà avoir réussi à remplacer Malo Gusto - blessé et qui partira à Chelsea à l’été prochain - au poste de latéral droit. Arrivé à l’OL à tout juste 17 ans contre un million d’euros le 30 août 2022, Saël Kumbedi a déjà disputé 24 matches, toutes compétitions confondues, et a distribué deux passes décisives. Ses performances ont obligé l’OL à le sécuriser pour l’avenir et, comme nous l’avions révélé plus tôt, l’international français U19 a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec le club rhodanien.

«L’Olympique Lyonnais informe de la prolongation de contrat de son défenseur international français U19, Saël Kumbedi, pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2027. Arrivé l’été dernier en provenance du Havre (L2) pour 3 saisons, Saël Kumbedi a très rapidement confirmé son énorme potentiel sous le maillot lyonnais», confirme l’OL, ce mardi. «Je suis très content de prolonger à l’OL. Les choses vont très vite pour moi, mais je me suis préparé pour ça. L’OL, c’est le bon choix, parce que ce club m’aide à progresser, sur le terrain comme en dehors. Ce n’est que le début», a réagi le joueur sur le site du club.

