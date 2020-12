Le Barça est pessimiste pour Memphis Depay

La suite après cette publicité

Voilà une nouvelle qui devrait rassurer les supporters de l'Olympique Lyonnais. Dans le viseur du FC Barcelone depuis cet été et l'arrivée de Ronald Koeman (un accord contractuel avait même été trouvé avec le joueur), Memphis Depay ne devrait pas rejoindre la Catalogne cet hiver d'après Sport. Malgré un prix dérisoire fixé par la direction des Gones, soit environ 5 M€ comme l'a rapporté L'Equipe la semaine passée, le club catalan devrait consacrer son très maigre budget transfert vers d'autres priorités.

On parle ici essentiellement de la défense centrale. Un accord aurait d'ailleurs été trouvé pour faire venir Eric Garcia (19 ans) la saison prochaine, lui qui arrive en fin de contrat à Manchester City au mois de juin. Une incertitude demeure car le Barça souhaiterait le faire venir dès cet hiver mais pour cela, il faudra parvenir à un accord avec les Citizens et donc débourser une certaine somme d'argent. Pour Memphis Depay (26 ans), c'est un peu la même problématique.

Priorité à un renfort en défense pour cet hiver

Sauf que la donne a changé depuis cet été. Priorité du nouvel entraîneur culé qui connaît bien l'attaquant pour avoir travaillé ensemble en sélection des Pays-Bas, Depay va devoir se faire une raison. Entre temps, l'effectif catalan a évolué. Le jeune Pedri est devenu un joueur de rotation, Ousmane Dembélé est revenu à un meilleur niveau malgré les pépins physiques et Martin Braithwaite donne satisfaction à son entraîneur. En d'autres termes, il n'y a plus de place devant.

Koeman est conscient de cette nouvelle situation et a accepté de se concentrer sur un renfort défensif cet hiver. Pour faire venir le Lyonnais, qui est aussi dans le viseur de la Juventus, ou encore de plus longue date, de l'AC Milan et même du PSG, il faudrait un départ d'un des éléments offensifs, ce qui ne semble pas être d'actualité. Si le Barça souhaite faire venir l'attaquant néerlandais, ça sera certainement libre de tout contrat à partir de juin mais il ne sera pas le seul sur le coup...