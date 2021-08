La Juventus a trouvé son plan B au milieu de terrain

Si une nouvelle réunion est prévue dans les prochaines heures entre les directions de la Juventus Turin et Sassuolo pour le probable transfert de Manuel Locatelli, les Bianconeri auraient déjà trouvé un plan B pour son milieu de terrain en cas d'échec de ces négociations. La Gazzetta dello Sport rapporte dans ses colonnes du jour que Tiemoué Bakayoko (26 ans), sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2022, serait dans les petits papiers du board turinois.

En plus d'être un transfert qui coûterait moins cher que l'international italien et champion d'Europe cet été, l'international français (1 sélection) connaît plutôt bien la Serie A : en effet, il a déjà disputé deux saisons en Italie sous les couleurs de l'AC Milan (2018/2019, 42 matchs toutes compétitions confondues) et Naples (2020/2021, 44 matchs TCC).