Angers : Loïs Diony se paye l'ASSE !

Vendredi soir, Saint-Étienne reçoit Angers en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. L’occasion pour Loïs Diony de revenir à Geoffrey-Guichard et d’ainsi retrouver ses anciens partenaires, quelques mois après les avoir quittés. Depuis son arrivée au SCO, l'attaquant retrouve pour son plus grand bonheur les terrains de football avec cette fois-ci un temps de jeu plus conséquent qu’auparavant. Une bouffée d’air frais pour le natif de Mont-de-Marsan qui a tenu à livrer son ressenti au cours d’un entretien accordé au Progrès ce jeudi. Le Franco-Martiniquais revient notamment sur ses années stéphanoises qui ont, selon lui, été bien trop longues. Il semble également regretter un état d’esprit trop individualiste chez les Verts.

«Je pense que mon départ de l'ASSE était inéluctable. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand le chargeur est vide, il ne faut pas chercher à le charger, à rebrancher. C’est ce qu’on avait fait, Sainté et moi. On a voulu forcer. La première moitié de saison en 2017-2018, l’équipe, c’était un carnage. Tout le monde jouait pour sa peau. Les penalties que je provoque, personne ne prend le ballon et me le donne. À Angers, contre Nîmes, il y a un penalty. Deux joueurs prennent le ballon et me le donnent. Sur les trois ans, à chaque fois c’est moi qui fais les démarches pour partir. Quand je signe, au bout d’un mois sous Oscar Garcia, je voulais déjà partir. Ça n’a pas marché comme on voulait, je suis déçu», a ainsi confié le joueur de 27 ans avant d’adresser son soutien à son ancien club, en grande difficulté depuis quelques semaines. «Je ne suis pas en revanchard. Je suis très heureux de revenir, mais je ferai tout pour marquer. J’ai surtout envie qu’ils sortent de la m.... dans laquelle ils sont».