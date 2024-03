Caen : la Juventus et le Bayer Leverkusen s’attaquent à Tidiam Gomis

Ces dernières années, le centre de formation du SM Caen a produit plusieurs joueurs de qualité. Et le dernier en date se nomme Tidiam Gomis. Du haut de ses 17 ans, le jeune attaquant avait fait parler de lui lors du beau parcours à des Bleuets à la Coupe du Monde U17 en étant très performant. Et s’il a été gêné par des blessures cette saison, il a tout de même gratté quelques minutes (9 apparitions au total en Ligue 2). Et son profil est suivi de près.

Selon nos informations, c’est d’abord du côté de l’Allemagne que Tidiam Gomis plaît puisque le Bayer Leverkusen tente de le recruter. Cet hiver, le Xabi Alonso avait même dégainé une offre refusée par le SM Caen. Dans ce dossier, la direction caennaise est très gourmande et demande une grosse somme pour le laisser filer. Les négociations avec l’entourage du joueur ne sont pas simples non plus. Dans le même temps, la Juventus s’est aussi positionnée pour le récupérer. Des discussions existent déjà entre le club italien, qui est très intéréssé, et l’entourage du joueur.