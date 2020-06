PSG : ça s'agite autour d'Hubert Mbuyi Muamba !

Il y a un peu plus d'un an, nous vous avions présenté le jeune et prometteur Hubert Mbuyi Muamba (17 ans). Depuis, le défenseur a continué à faire son petit bonhomme de chemin au Paris Saint-Germain, où il est le capitaine de l'équipe U17. Et visiblement, le club de la capitale est content de lui.

Selon nos informations, le PSG a débuté les premiers échanges avec l'entourage du joueur. Des échanges qui devraient aboutir avec une proposition pour un premier contrat professionnel, sachant que son contrat aspirant prend fin en juin 2021. Paris doit vite avancer sur ce dossier puisque plusieurs écuries étrangères sont sur le coup. Tottenham, le Borussia Mönchengladbach ou encore le FC Porto suivent son cas de près. Ce qui est certain, c'est que le joueur et son entourage privilégieront l'intérêt sportif. Affaire à suivre.