Lionel Messi a choisi son favori pour le Ballon d’Or

Sacré huit fois Ballon d’Or, Lionel Messi sait plus que quiconque la valeur de ce trophée. Auteur d’un triplé remarqué contre la Bolivie (6-0) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’attaquant argentin a particulièrement l’écran. Après ce match, il a aussi pris la parole et a notamment décidé de revenir sur son avenir.

La suite après cette publicité

Il a aussi pris position dans la course au Ballon d’Or 2024 en dévoilant son favori en nommant son compatriote Lautaro Martinez : «il a eu une année spectaculaire, il a marqué un but en finale, il a été meilleur buteur de la Copa América, il mérite le Ballon d’Or plus que quiconque. J’espère que Martinez remportera le Ballon d’Or, il le mérite plus que quiconque. Si cela ne vient pas maintenant pour lui, je suis sûr que cette récompense lui viendra plus tard.»