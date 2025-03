OL : Rayan Cherki vole au secours de Paulo Fonseca

Auteur d’un geste envers Benoît Millot qui va encore faire beaucoup réagir, Paulo Fonseca a été expulsé et risque une lourde suspension. Le technicien de l’OL a tenu à revenir sur son geste à l’issue de la victoire contre Brest (2-1) et s’est empressé de s’excuser : «je peux dire seulement que je m’excuse pour ce geste, je ne devrais pas faire cela. Le football… parfois, nous avons des gestes peu corrects. Le match était très difficile», a-t-il assuré, après avoir hurlé au visage de l’arbitre lors d’une intervention du VAR.

En zone mixte, Rayan Cherki a soutenu son entraîneur : «on est derrière lui, quoi qu’il arrive, on sera avec lui. C’est clair que, dans la période dans laquelle nous sommes, ce n’est pas cool de voir ça. Mais quand on est sur le terrain, les émotions et les sentiments ne se contrôlent pas, on sait que nous faisons des erreurs, les arbitres aussi. On n’est pas tous tout blanc, mais je pense qu’il faut s’aider les uns et les autres pour pouvoir faire avancer le football et c’est ce qu’on va essayer de faire, les arbitres, comme les joueurs, comme les entraîneurs. Ça va peut-être nous titiller un peu, mais il sera toujours à nos côtés pour nous aiguiller, je ne me fais vraiment aucun souci», a-t-il lâché.