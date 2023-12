Borussia Dortmund : que devient Thomas Meunier ?

Tôt ou tard, Thomas Meunier et le Paris Saint-Germain vont se retrouver. Mais ce ne sera pas mercredi soir. En effet, le Belge ne figure pas dans la liste des joueurs du Borussia Dortmund autorisés à disputer la Ligue des champions durant cette première partie de saison. En début d’exercice, Edin Terzic n’avait pas inscrit son nom. Il pourra le faire lors de la deuxième moitié de la saison 2023-24. Mais rien ne dit qu’il le fera. En effet, le latéral droit vit des moments difficiles en Allemagne depuis quelques mois maintenant.

Un départ manqué l’été dernier

Proche de rejoindre le FC Barcelone à l’été 2022, il était resté à quai et avait enchaîné les rencontres avec le BVB durant la première partie de la saison dernière (14 apparitions toutes compétitions confondues). Blessé à la pommette, il avait ensuite rejoint les Diables Rouges pour participer à la Coupe du monde au Qatar. Une compétition où son pays n’a pas vraiment brillé. Après ça, Meunier (3 matchs joués sur la Coupe du monde au Qatar, ndlr) a fait un passage par la case infirmerie durant 28 jours en raison d’un problème musculaire.

De retour début février, il a continué à avoir quelques pépins physiques. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle Terzic l’a moins utilisé lorsqu’il était à sa disposition. En effet, le coach des Marsupiaux préférait miser sur Marius Wolf. Remplaçant, l’ancien joueur du PSG n’est apparu avec les pros qu’à 2 reprises en 2023 (22 minutes de jeu au total), lui qui a aussi participé à 2 rencontres avec l’équipe réserve. Un déclassement difficile à vivre pour Thomas Meunier, qu’on a annoncé sur le départ par la suite. L’AC Milan, l’Inter, Naples, le Barça ou Aston Villa ont été cités comme des points de chute possibles.

Il a été placardisé plus de 8 mois

Même chose pour le Club Bruges où il a évolué par le passé. Malgré le faible prix fixé par le BVB, qui réclamait 3 millions d’euros, personne n’est passé à la caisse. Résultat : Meunier est resté à Dortmund. Écarté en Ligue des champions, il n’est pas entré dans les plans du club en Bundesliga. En effet, il était envoyé avec l’équipe réserve avec laquelle il a joué 60 minutes le 28 octobre dernier face SV Sandhausen (défaite 2 à 1). Rien à part ça jusqu’au 3 décembre dernier. Ce jour-là, l’arrière-droit est entré en jeu face au Bayer Leverkusen (1-1).

Un retour après plus de huit mois. Son dernier match avec l’équipe professionnelle datait du 18 mars 2022. C’était face au FC Cologne (20 minutes de jeu). Après avoir rongé son frein, il a pu retrouver les terrains et jouer 7 minutes. Ce week-end, il a connu sa première titularisation face à Leipzig. Le Belge a joué 81 minutes mais il n’a pas pu éviter la défaite des siens (3-1). Mais son match n’a pas vraiment emballé Tobias Feldhoff. Spécialiste du football allemand et journaliste pour Fussball Transfers, il a aussi évoqué la situation du joueur âgé de 32 ans.

Le Belge arrive à un tournant au mercato

«Meunier était tout simplement mauvais. Terzic préfère Ryerson et Wolf sur le côté droit, même s’ils n’étaient pas non plus toujours convaincants. Il est maintenant dans l’équipe car tous les autres joueurs n’ont pas pu jouer. Ryerson est blessé par exemple. Contre Leverkusen, Meunier n’a joué que quelques minutes. Contre Leipzig, il n’a pas été bon. Ses centres sont une mauvaise blague, comme vous vous en souvenez peut-être lors de son passage au PSG.» Le Diable Rouge n’est plus là pour dépanner qu’autre chose. Car son avenir est toujours au centre des débats de l’autre côté du Rhin.

En effet, il ne lui reste environ que six mois de contrat puisque son bail expire officiellement le 30 juin 2024. Le Borussia Dortmund ne ferme pas la porte à son départ durant le mois de janvier 2024 nous assure Tobias Feldhoff. « Oui, il pourrait être vendu en hiver, s’il y a une offre. C’était la même chose l’été dernier.» Mais ça ne se bouscule pas pour le moment. Meunier pourrait attendre la fin de saison pour se retrouver libre et avoir de meilleures opportunités. En attendant, il va suivre des tribunes le choc entre le BVB et son ancien club, le PSG. Un match qu’il aurait aimé jouer, c’est une certitude !