Xavi ne trouvait pas Aubameyang "Barça compatible"

Le FC Barcelone s'est montré relativement actif sur ce marché des transferts hivernal. Très tôt le club catalan avait bouclé les arrivées de Ferran Torres et de Daniel Alves, avant de continuer dans sa quête de joueurs offensifs. Les Barcelonais se sont d'abord tournés vers l'Italie et Morata, en vain, puis vers l'Angleterre, où ils ont recruté Adama Traoré, un joueur formé à la Masia, et Pierre-Emerick Aubameyang, ancien capitaine d'Arsenal, qui devrait signer gratuitement en Espagne.

L'ancien Gunners, également passé par Dortmund, possède un style de jeu assez direct basé sur la percussion et la vitesse, ce qui n'est pas forcément le jeu prôné par Xavi, l'entraineur catalan. Ce dernier s'était d'ailleurs exprimé sur le Gabonais il y a deux ans dans une interview pour le média anglais Metro, expliquant qu'il ne correspondait pas à l'ADN Barça, mais que c'est assez rare de trouver le bon attaquant : «Mané et Aubameyang vous tuent dans les espaces ouverts, mais vous avez besoin de joueurs qui se déplacent bien dans les espaces courts. Il n'est pas facile de se souvenir des joueurs qui se sont bien adaptés au Barça. Eto'o était parfait et maintenant Luis Suarez.»