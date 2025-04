Ligue 2 : Kroupi porte Lorient à Guingamp

Lorient n’avait pas trop le choix après la victoire messine à Martigues hier et avait pour obligation de s’imposer à Guingamp ce samedi pour reprendre un matelas plus épais en tête de ce championnat de Ligue 2. Les hommes d’Olivier Pantaloni ne se sont pas loupés grâce à un doublé de Kroupi, auteur de ses 18e et 19e buts de la saison.

Au terme d’une partie disputée, où les Merlus ont tout de même affiché leur supériorité dans le jeu face à des Costarmoricains toujours dans le dur contre des équipes du top 4 (1 point pris sur 24 possibles), ils ont fini par l’emporter 2-1. Ghrieb avait pourtant ouvert le score (54e) mais le meilleur buteur de Ligue 2 a immédiatement répondu avec deux buts coup sur coup (60e, 62e). De quoi s’offrir 4 points d’avance à 4 matchs de la fin, alors que l’EAG dit adieu à une montée directe en Ligue 1.