LdC, Atlético : Thomas Lemar incertain contre Manchester United

L'Atlético de Madrid vit une saison plutôt compliquée, n'arrivant pas à confirmer après avoir remporté la Liga lors de l'exercice précédent. Vainqueurs d'Osasuna ce samedi (3-0), les Colchoneros se sont rassurés avant d'affronter Manchester United mercredi soir en Ligue des Champions. Cependant, Diego Simeone ne pourra pas compter sur un groupe complet pour la réception des Red Devils.

En effet, selon AS, Thomas Lemar ne s'est pas entrainé ce dimanche et serait plus qu'incertain pour le huitième de finale aller, tandis que Daniel Wass et Matheus Cunha étaient déjà présents à l'infirmerie. Leurs absences s'ajoutent à celle, importante, de Yannick Ferreira-Carrasco, suspendu trois matchs par l'UEFA. En revanche, El Cholo pourra compter dans son effectif sur le Français Antoine Griezmann, de retour de blessure, et qui était resté sur le banc face à Osasuna, et sur le défenseur central uruguayen José Maria Gimenez pourtant sorti à la mi-temps ce samedi.