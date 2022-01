Everton s'offre Nathan Patterson

Nouveau renfort pour Everton après le latéral gauche ukrainien Vitaliy Mykolenko (22 ans). Les Toffees viennent de mettre la main à la poche pour s'offrir le latéral droit écossais Nathan Patterson. Le joueur de 20 ans arrive sous la forme d'un transfert de 16 millions de livres sterling soit un peu plus de 19 millions d'euros. Champion d'Écosse en titre avec les Gers et international (6 capes, 1 but), le jeune latéral droit n'a cessé d'impressionner.

Malgré la concurrence de l'incroyable James Tavernier, il a disputé 11 matches et démontré tout son potentiel. S'engageant jusqu'en juin 2027 et portant le numéro 3, c'est un nouveau choix à long terme pour le club basé à Liverpool. «Nathan Patterson a signé pour Everton en provenance des Rangers pour un montant non divulgué, le talentueux arrière droit acceptant un contrat de cinq ans et demi jusqu'à fin juin 2027. L'international écossais de 20 ans, l'un des jeunes défenseurs les mieux notés d'Europe, devient la deuxième signature du Club du mercato hivernal après l'arrivée de l'arrière gauche ukrainien Vitalii Mykolenko le jour du Nouvel An» peut-on lire dans un communiqué.