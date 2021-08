PSG : Pascal Olmeta détruit Neymar

Pour son retour à la compétition avec le Paris Saint-Germain, l'ailier brésilien Neymar a eu du mal à terminer la rencontre face au Stade de Reims, remportée par le club de la capitale à Auguste-Delaune (0-2). Il a d'ailleurs été remplacé par son ancien coéquipier au FC Barcelone Lionel Messi, qui a fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Sur les antennes de RMC, l'ancien gardien de but Pascal Olmeta a fustigé sa condition physique défaillante, minée en plus de cela par les nombreuses blessures.

«Il y en a marre. Il y en a marre. Ce n’est pas normal. Ce n’est pas n’importe qui. Même les amateurs, quand ils reviennent de vacances, ils ont cette envie d’être prêts pour attaquer leur match. Mais là, il se fout de la gueule de qui? Tu joues au Paris Saint-Germain, tu es un des meilleurs joueurs du monde, tu dois avoir une image exemplaire. Tu ne fais pas parler de toi, tu reviens, on voit tes abdos. Mais là, on voit quoi? On voit un petit porcinet, ce n’est pas possible. Tu ne vas pas me dire qu’il a été bon !», a-t-il déclaré lors de l'émission Rothen s'enflamme.