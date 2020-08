Ligue 1 : les compositions de Strasbourg - Nice

Suite de la deuxième journée de Ligue 1 2020/2021 ce soir et le Racing Club de Strasbourg accueille l'OGC Nice. À domicile, les Alsaciens s'articulent dans un 3-5-2 avec Kawashima dans les buts. Le portier japonais est devancé par Simakan, Djiku et Koné alors que Lala et Carole assurent les rôles de pistons. Au milieu, on retrouve un solide duo composé de Sissoko et Bellegarde. Enfin, Ajorque est accompagné par Thomasson et Chahiri.

De son côté, l'OGC Nice s'établit dans un 4-3-3 assez intéressant avec Benitez comme dernier rempart. L'Argentin peut compter sur une ligne défensive constituée de Lotomba, Pelmard, Dante et Kamara. Aligné en sentinelle, Schneiderlin est épaulé par Thuram-Ulien et Lees Melou. Sylvestre et Gouiri prennent les couloirs alors que Dolberg est seul en pointe.

Les compositions :

RC Strasbourg Alsace : Kawashima - Simakan, Djiku, Koné - Lala, Sissoko, Bellegarde, Carole - Thomasson, Ajorque, Chahiri

OGC Nice : Benitez - Lotomba, Pelmard, Dante, Kamara - Thuram-Ulien, Schneiderlin, Lees Melou - Sylvestre, Dolberg, Gouiri