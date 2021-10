Comme un air de crise au Real Madrid

La suite après cette publicité

Tout va très vite en football. Il y a quelques jours encore, Carlo Ancelotti savourait sa lune de miel avec le Real Madrid, qu'il a retrouvé cet été, six ans après son départ. Aujourd'hui, l'Italien est la cible des critiques. Il faut dire qu'en une semaine, les Merengues ont enchaîné trois résultats décevants. Un nul contre Villarreal (0-0, 7e journée de Liga) puis deux revers, face au Sheriff Tiraspol (1-2, 2e journée de Ligue des Champions) et à l'Espanyol (2-1, 8e journée de Liga) et tout commence à dérailler.

«Le Real Madrid d'Ancelotti n'est pas sérieux», lance par exemple le quotidien espagnol ABC, qui pointe du doigt «le désordre tactique» régnant dans l'équipe de l'Italien. As pour sa part a vu «le pire visage» de la deuxième ère Ancelotti et se dit qu'«il ne s'agit plus vraiment d'un accident». Marca évoque «un nouveau naufrage défensif» et pointe clairement du doigt l'arrière-garde madrilène, qui a déjà encaissé 10 buts en 8 journées. Bien trop pour un prétendant au titre. Le journal tire la sonnette d'alarme. «Un de ces jours, le Real va en prendre cinq...»

Benzema trop seul

La fébrilité de Nacho et Éder Militão, les difficultés de Lucas Vazquez à pleinement s'adapter à son poste de latéral droit et le manque de repères de David Alaba à gauche ont causé la perte de la Casa Blanca ce dimanche au grand désespoir d'un Thibaut Courtois impuissant. Carletto était colère à l'issue de la rencontre, mettant en cause l'état d'esprit de ses troupes. «En une semaine, l'attitude de l'équipe a changé», a lâché l'Italien en conférence de presse d'après match, notant notamment une perte d'agressivité.

Au sortir de la trêve internationale, un sacré programme s'offre aux pensionnaires du Santiago Bernabéu avec la réception de l'Athletic et deux déplacements sur la pelouse du Shakhtar et du FC Barcelone. Le Transalpin espère qu'il aura réglé ses problèmes d'ici là et qu'il pourra toujours compter sur le talent et la forme de Karim Benzema, seul joueur irréprochable depuis le début de l'exercice. Histoire de sortir de sa première crise.