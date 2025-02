OM : comment Amir Murillo a convaincu Roberto De Zerbi

23 matches toutes compétitions confondues, 20 titularisations, 1 but et 2 passes décisives… En ouverture de la saison 2024-2025, peu d’observateurs auraient misé sur de telles statistiques pour Amir Murillo. Et pour cause. Poussé vers la sortie l’été dernier, l’international panaméen (81 sélections, 9 buts) n’entrait pas forcément dans les plans olympiens, qui plus est après les arrivées successives de Derek Cornelius et Lilian Brassier dans l’axe de la défense phocéenne. Oui mais voilà, au fil des mois, le numéro 62 de l’OM a finalement fait déjouer les pronostics et s’impose, aujourd’hui, comme un cadre incontournable du système de Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

D’indésirable à titulaire prolongé

Bien que parfois pointé du doigt pour ses errements défensifs (séquences de plus en plus rares au cours des derniers mois), l’ancien joueur d’Anderlecht, recruté contre un chèque de 2,5M€, s’avère surtout très précieux dans le collectif olympien. Dans une position de défenseur central droit, Murillo ne cesse ainsi de participer au jeu offensif de l’actuel 2e de Ligue 1. Souvent libre, le Panaméen multiplie alors les montées tranchantes dans son couloir droit et offre, dans le même temps, une solution supplémentaire à ses compagnons d’attaque. Un impact non négligeable (1 but, 2 offrandes) et logiquement salué par son entraîneur.

«J’espère qu’il restera de nombreuses années avec nous car c’est un bon joueur, un grand professionnel, un bon garçon», assurait ainsi RDZ face aux journalistes. Vendredi, avant le déplacement des siens sur la pelouse de l’AJ Auxerre pour le compte de la 23e journée de L1, le technicien italien a d’ailleurs confirmé tout le bien qu’il pensait de son protégé. «Ce sont des choses (la prolongation, ndlr) qui concernent le club, mais ils m’ont bien sûr demandé ce que j’en pensais. C’est un joueur adéquat pour l’OM et j’espère qu’il restera longtemps. Une belle personne», également, répétait le coach marseillais. Des propos forts confirmant la très belle montée en puissance du Panaméen.

La suite après cette publicité

Un profil inédit

Fort de ces belles performances, le droitier d’1m84 devrait d’ailleurs bel et bien poursuivre son aventure dans la cité phocéenne, et ce jusqu’en juin 2028. «C’est vrai que le club et mon agent négocient, mais moi je reste concentré sur le match de demain et ce sera à eux de régler tout ça», confirmait, à ce titre, le principal concerné en conférence de presse. Plus tôt, le natif de Colón avait surtout justifié sa très belle dynamique. «Je pense que le travail de chaque jour paye, la confiance de mes partenaires et de mon entraineur. Tout va bien pour moi et je suis sur le terrain», se réjouissait le joueur de 29 ans, refusant toutefois de se considérer comme un titulaire indiscutable : «c’est trop pour moi. Il y a de la concurrence et je gagne mon poste».

En attendant, difficile d’imaginer Murillo perdre sa place dans le onze de Roberto De Zerbi, qui plus est à l’heure où Luiz Felipe, recruté cet hiver, montre encore des signes de fragilité sur le plan physique. Omniprésent offensivement et de plus en plus consistant défensivement, celui qui a remporté 76% de ses duels aériens depuis le début de la saison, s’invitant ainsi dans le gratin européen (2ème) dans ce secteur de jeu, surfe sur sa très belle dynamique et participe à la solidité globale de son équipe. En passe de prolonger à l’OM, Amir Murillo va désormais tenter de confirmer au plus haut niveau. Restera finalement à savoir si ce dernier conservera son statut la saison prochaine alors que les noms d’Aymeric Laporte et Kalidou Koulibaly ont récemment été associés au club marseillais…

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Une victoire marseillaise avec deux buts rapporte jusqu’à 603€