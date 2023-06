Manchester United dévoile son nouveau maillot domicile 2023-24

A quelques jours de la reprise de l’entraînement de Manchester United et alors même que le club est toujours sous le coup d’un rachat de la part du Qatar ou d’Ineos, le club mancunien présente ce matin son tout nouveau maillot domicile pour la saison 2023-24.

Cette nouvelle tunique signée adidas est relativement classique. Toutefois, l’équipementier allemand explique dans son communiqué «que le kit domicile 2023/24 rend hommage à l’esprit de Manchester grâce à un motif géométrique inspiré de la célèbre Rose rouge. Le maillot rouge est mis en valeur par des détails noirs au niveau des épaules, ainsi qu’un col rond et plat rayé de rouge, de blanc et de noir». Cette nouvelle tunique domicile sera portée pour la première fois sur le terrain à l’occasion du match amical opposant Manchester United et Leeds United FC le 12 juillet, en Norvège.

