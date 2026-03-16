Manchester City : Pep Guardiola prend une décision surprenante avant le Real Madrid

Ce mardi, Manchester City n’a pas d’autres choix que réaliser l’exploit face au Real Madrid. En grande difficulté la semaine dernière au Santiago-Bernabeu face à des Madrilènes décimés, les Skyblues vont devoir faire le match parfait pour espérer une équipe espagnole prête à jouer son va-tout pour conserver cette avance au score.

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Et alors que les choix tactiques de Guardiola font jaser en Angleterre, une drôle de décision devrait également faire parler outre-Manche. En effet, comme le rapporte le Manchester Evening News, Guardiola a tout simplement décidé d’annuler l’entraînement du jour, à la veille de la rencontre contre le Real. Jugeant que ses joueurs ont besoin de repos, il a décidé de leur accorder une journée libre. Une méthode qu’il avait déjà utilisée en Ligue des Champions lors d’un match de saison régulière face au Borussia Dortmund.

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