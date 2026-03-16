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Ligue des Champions

Manchester City : Pep Guardiola prend une décision surprenante avant le Real Madrid

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp
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Ce mardi, Manchester City n’a pas d’autres choix que réaliser l’exploit face au Real Madrid. En grande difficulté la semaine dernière au Santiago-Bernabeu face à des Madrilènes décimés, les Skyblues vont devoir faire le match parfait pour espérer une équipe espagnole prête à jouer son va-tout pour conserver cette avance au score.

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Et alors que les choix tactiques de Guardiola font jaser en Angleterre, une drôle de décision devrait également faire parler outre-Manche. En effet, comme le rapporte le Manchester Evening News, Guardiola a tout simplement décidé d’annuler l’entraînement du jour, à la veille de la rencontre contre le Real. Jugeant que ses joueurs ont besoin de repos, il a décidé de leur accorder une journée libre. Une méthode qu’il avait déjà utilisée en Ligue des Champions lors d’un match de saison régulière face au Borussia Dortmund.

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