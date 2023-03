JT Foot Mercato : la valse des entraîneurs fait rage en Europe

Ça bouge sur les bancs européens

La suite après cette publicité

Un peu partout en Europe, des managers sont menacés par un licenciement, pas mal de coachs d’envergure, qui ont fait leurs preuves, sont libres de tout contrat ! Et ça bouge surtout en coulisse pour la succession de Christophe Galtier, dont l’avenir est de plus en plus remis en question ! Même s’il remporte le trophée de champion de Ligue 1, ce n’est pas sûr qu’il reste en poste cet été. Bien évidemment, la priorité du propriétaire du PSG, le Cheick Al-Thani, se nomme Zinedine Zidane. L’emblématique ex-coach du Real Madrid voudrait reprendre du service. Mais en l’état, impossible de le voir cohabiter avec Luis Campos. Si le conseiller football reste en poste, les chances de voir ZZ sur le banc du PSG sont quasi nulles. Puis, comme nous vous le révélions, José Mourinho fait partie des profils très appréciés à Paris par Luis Campos. Et du côté de Nasser Al-Khelaifi, la préférence va du côté de Thomas Tuchel. Mais pour s’offrir, de nouveau, les services du tacticien allemand, il va falloir faire face à la concurrence de clubs anglais ! Antonio Conte, qui déçoit du côté de Tottenham, ne devrait pas être prolongé par les dirigeants des Spurs, il pourrait même être viré avant la fin de la saison d’après divers tabloïd britannique. Mauricio Pochettino et Tuchel sont déjà annoncés comme de possibles remplaçants. Le stratège allemand est également sur les tablettes du Real Madrid. La relation entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti s’est détériorée depuis le début d’année d’après le média Relevo, il pourrait être remercié à la fin de la saison, alors que son nom circule avec insistance du côté de la sélection brésilienne. L’Inter aussi serait intéressée par le profil de Thomas Tuchel, si la fin de saison de Simone Inzaghi n’est pas à la hauteur des attentes selon La Gazzetta Dello Sport. On apprend également que l’AS Roma garderait également un œil sur le coach Allemand en cas de départ de José Mourinho. Thomas Tuchel est donc LE coach qui peut tout faire bouger prochainement.

La demande folle du Real Madrid à Kylian Mbappé

Après la sortie médiatique de Kylian Mbappé sur son avenir mercredi soir, l’Espagne s’enflamme à nouveau au sujet d’une possible arrivée du Français au Real Madrid. Les dirigeants madrilènes ont déjà pris leur décision à ce sujet ! Plutôt proche de Florentino Pérez, le présentateur vedette de l’émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, a fait des révélations chocs sur l’avenir de Mbappé. Il a expliqué que le président du Real Madrid ne compte pas appeler Nasser Al-Khelaïfi pour le Français. Il a également partagé le message envoyé par la Casa Blanca : «si le joueur veut venir, qu’il se libère». Marca confirme ses informations en expliquant que c’est le joueur de 24 ans qui devra pousser pour s’en aller car Madrid ne négociera pas avec Paris. Le média ibérique ajoute que le joueur, qui ne semble pas vouloir exercer son option pour prolonger jusqu’en 2025, devra revoir ses exigences, notamment financières, à la baisse en cas de signature au Real Madrid. En tout cas, d’après le quotidien AS, Kylian Mbappé est la priorité du club pour l’été 2024, devant l’option Haaland. Alors… Tic Tac Tic Tac.

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti vole au secours de Karim Benzema

Les courtisans se bousculent pour Balogun

Dans le reste de l’actu, la sensation Folarin Balogun commence à animer le mercato ! Auteur de 15 buts avec le Stade de Reims en Ligue 1, le Gunner profite bien de son prêt pour progresser et voit plusieurs écuries d’envergure s’intéresser à lui. Si le club champenois ne pourra pas lutter pour le garder, Newcastle garde un œil sur lui d’après les médias britanniques, tout comme certains clubs allemands. De son côté, La Gazzetta dello Sport indique que l’AC Milan est intéressé. L’avantage, c’est son prix, estimé entre 20 et 25 M€, mais ce tarif pourrait être revu à la hausse d’ici la fin de saison, surtout s’il continue de performer. Enfin, il peut toujours rester à Arsenal. Mikel Arteta compte sur lui la saison prochaine, mais il ne peut pas lui garantir une place de titulaire.