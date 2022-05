Stefano Pioli élu meilleur coach de Serie A

La suite après cette publicité

Auteur d'un travail dantesque depuis deux ans et demi qui a emmené l'AC Milan vers le sacre en Serie A, Stefano Pioli peut savourer. A 56 ans, le technicien italien est au sommet de sa carrière lui qui restait sur des expériences mitigées avec la Fiorentina et l'Inter Milan.

Redynamisant l'AC Milan, le coach sous contrat jusqu'en juin 2023 vient d'être récompensé à la hauteur de ses performances puisqu'il a été élu meilleur entraîneur de Serie A cette saison. Une distinction qui couronne la progression régulière de son équipe.

Complimenti a Mister Pioli, che ha ricevuto il Premio Bulgarelli come miglior allenatore della Serie A! 🥇



Congratulations to Coach Pioli on receiving the Bulgarelli Award for the best coach in Serie A! 🥇 pic.twitter.com/kIzab8vYdM