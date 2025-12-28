Menu Rechercher
Barça : Girona rêve de ter Stegen

Par André Martins
1 min.
Marc-André ter Stegen à l'échauffement @Maxppp

Ter Stegen pourrait-il finir par être prêté au Girona ? Actuellement deuxième gardien derrière Joan García, le joueur dispose d’un salaire très élevé que le Girona ne pourrait pas assumer, et le Barça n’envisage pas de continuer à le payer intégralement, rapporte la Cadena SER. Selon son entourage, l’international allemand reste très calme et souhaite honorer son contrat avec le club catalan. Il n’est pas obsédé par la Coupe du Monde ni par le temps de jeu, et ne quitterait le club que si une offre correspondant à son niveau se présentait.

La presse espagnole évoquait précédemment l’intérêt d’Aston Villa pour le gardien, mais jusqu’à présent, les propositions reçues ne lui ont pas paru attractives. Marc-André ter Stegen a récemment été titularisé en Coupe du Roi contre le Deportivo Guadalajara (victoire 2-0), pour son retour sur les terrains après une longue absence depuis la fin de la saison dernière.

