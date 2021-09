Incidents Lens-Lille : le coup de gueule de Jocelyn Gourvennec

À la mi-temps du match entre le RC Lens et le LOSC Lille (1-0), samedi, dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1, des incidents se sont produits sur la pelouse du stade Bollaert. Des supporters lensois ont envahi le terrain avec l'envie d'aller en découdre avec leurs homologues lillois. Lundi, la Commission de Discipline de la LFP a décidé de placer le dossier en instruction, infligeant à titre provisoire deux matchs à huis clos pour les Sang et Or, alors que les Dogues seront privés de leurs supporters en déplacement, en attendant que la Commission ne tranche définitivement à ce sujet. Présent en conférence de presse avant le match entre le LOSC et Reims ce mercredi (19h, 7ème journée de L1), Jocelyn Gourvennec est revenu sur ces incidents entachant une nouvelle fois l'image du football français et de ses supporters.

«Je suis très peiné de ce qui s'est passé. On ne va pas au stade pour vivre ça. On a eu des supporters blessés chez nous. [...] Le football pour moi ce n'est pas ça. Sur le terrain et les bancs, ça s'est bien passé ce match. C'était un derby engagé mais très régulier et correct. Ces situations-là ne sont pas bonnes pour le foot d'une manière générale. Il n'y a pas besoin de souffler sur les braises. Moi je suis peiné par ça, ce n'est pas le football que j'aime. [...] Quand tu vas à un match en famille, avec tes enfants, ta femme où ton mari, tu dois aller à une fête. Tu ne vas pas voir des combats ou des bagarres. C'est la responsabilité de chacun. Il y a un phénomène de groupe et de masse. Sincèrement, j'ai envie que tous les enfants puissent aller au match l'esprit libre. C'est ce qu'on veut tous», a ainsi lâché le coach des champions de France en titre. Un sentiment sans aucun doute partagé par la grande majorité des amoureux du ballon rond.