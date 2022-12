Manchester United - Nottingham Forest : les compositions officielles

Manchester United affronte Nottingham Forest ce mardi à 21h pour la 17e journée de Premier League, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement cinquièmes et délestés de Cristiano Ronaldo dont le contrat a été rompu pendant la Coupe du monde, les hommes d’Erik ten Hag vont vouloir enregistrer une deuxième victoire consécutive en championnat pour revenir à un petit point de Tottenham, accroché par Brentford lundi.

Pour ce faire, le technicien néerlandais a aligné une défense composée de Wan-Bissaka, Varane, pourtant revenu tard du Qatar après sa défaite en finale avec les Bleus, Shaw et Malacia. Casemiro et Eriksen composent l’entrejeu mancunien derrière Bruno Fernandes, en 10, et une attaque Antony, Rashford et Martial.

Les compositions officielles :

Manchester United : De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia – Casemiro, Eriksen – Antony, Fernandes, Rashford – Martial.

Nottingham Forest : Hennessey – Aurier, Worrall, Boly, Lodi – Yates, Mangala, Freuler – Jonhson, Awoniyi, Lingard.