Serie A : Zlatan Ibrahimovic fait encore gagner l'AC Milan face à l'Udinese

La 6e journée de Serie A offrait un duel entre le leader, l'AC Milan, et le 18e, l'Udinese, qui s'était déjà inclinée à quatre reprises depuis l'entame de la nouvelle saison. A la Dacia Arena, Stefano Pioli alignait un 4-2-3-1, avec Théo Hernandez sur la gauche de la défense, Rafael Leao en position d'ailier gauche et l'immense Zlatan Ibrahimovic en pointe. Il fallait attendre 18 minutes pour voir le géant suédois délivrer le ballon de l'ouverture du score à Franck Kessié, après un sublime contrôle dans la surface et un travail de conservation dont il a le secret. Le milieu ivoirien plaçait le ballon dans la lucarne droite (1-0, 18e).

Udine réagissait sur penalty au retour des vestiaires, après une faute de Romagnoli sur Pussetto. Rodrigo De Paul ne tremblait pas et égalisait (1-1, 48e). Comme souvent, dans la difficulté, le Milan s'en remettait à Zlatan Ibrahimovic, qui dans la surface s'arrachait pour reprendre d'une volée acrobatique un ballon qui traînait devant le but de Musso (1-2, 83e). Un geste zlatanesque qui offrait un 24e match sans défaite toutes compétitions confondues et trois nouveaux points aux Rossoneri, solides leader de Serie A. Le Milan marche sur l'eau et Zlatan Ibrahimovic, 39 ans, est dorénavant meilleur buteur de Serie A (7 buts), mais également meilleur passeur (3), à égalité avec une flopée de joueurs.

Le classement de Serie A à la 6e journée.