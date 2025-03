PSG-Liverpool : la réaction rageuse de Luis Enrique

Paris est tombé à domicile face à Liverpool (0-1) au terme d’un match que les Rouge et Bleu ont ultra-dominé. Face à ce scénario si cruel, le PSG aurait pu choisir la solution de facilité et se plaindre de l’action polémique de la 25e minute, lorsqu’Ibrahima Konaté a poussé Bradley Barcola dans son dos, en position de dernier défenseur. Paris aurait pu espérer un carton rouge et un penalty. En vain. Mais au micro de Canal+, Luis Enrique a rapidement fait savoir qu’il n’était pas le client idoine pour commenter cette action.

« Je ne commente jamais les actions. Au PSG, on pense d’une façon et les joueurs de Liverpool d’une autre façon ». L’Espagnol est quand même apparu très frustré face aux médias, à l’instar de Vitinha. Et pour lui, il n’y a quasiment rien à reprocher aux siens. L’ancien patron de la Roja n’a d’ailleurs pas hésité à marteler que son équipe avait marché sur Liverpool.

« C’est très injuste »

« C’est très injuste, c’est un match très complet, l’un des plus complets qu’on a fait en Ligue des Champions. En première période, les Xg étaient largement en notre faveur. Ils ont tiré une fois, ils ont marqué, leur meilleur joueur était Alisson. C’est un peu bizarre, mais je me sens très fier de mes joueurs et mes supporters. Parfois, le foot est injuste, il faut marquer. On va prendre ça d’une manière positive et penser au match à Liverpool », a-t-il déclaré, avant d’être relancé sur les couacs du PSG face aux gros d’Europe.

« Il n’y a rien à expliquer, on a été bien meilleur que Liverpool, leur meilleur joueur était leur gardien, je le répète. On a vraiment été meilleur que Liverpool, mais ils ont gagné le match. Si vous voulez voir le négatif, moi je ne le vois pas, je suis très fier de mon équipe. Il reste un deuxième match, on ne va pas se rendre. » Habitué à renverser des montagnes lorsqu’il entraînait le FC Barcelone, Luis Enrique va encore une fois devoir trouver les mots justes pour espérer voir l’une des rares équipes françaises à triompher à Anfield.