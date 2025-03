OM : Adrien Rabiot pas inquiet d’un retour au Parc des Princes

Adrien Rabiot va faire son retour au Parc des Princes ce dimanche soir (20h45), avec l’Olympique de Marseille. Arrivé cet été dans la cité phocéenne, le milieu de terrain de 29 ans, formé au Paris Saint-Germain, va retrouver son stade d’enfance avec, pour la première fois, les couleurs du rival historique. Mais selon Roberto De Zerbi, cela ne va pas se ressentir sur sa performance.

«J’aime tout de lui, il n’a rien à prouver contre le PSG, sa carrière le fait pour lui, que ce soit en club et en sélection. Il veut bien faire et jouer au mieux ce match, mais comme tout le monde. Il voulait venir à l’OM à tout prix et cela démontre la grandeur de sa personnalité», a-t-il indiqué, avant d’être rejoint par Valentin Rongier : «on a discuté un peu avec lui, forcément. Soit il le cache bien, soit ça ne l’affecte pas trop. On n’a pas senti un Adrien différent des autres semaines. Ce n’est pas lui qui monte au Parc des Princes, c’est nous tous. S’il se passe quoi que ce soit, c’est toute l’équipe qui sera touchée. On est une famille. Ce sera un retour particulier pour lui, ce sera hostile, il faudra être à ses côtés».

