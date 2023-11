La superstar Alexia Putellas met le FC Barcelone dans l’embarras

Et si le FC Barcelone était en train de vivre une nouvelle affaire Lionel Messi ? Même si elle a vécu des derniers mois un peu moins reluisants, après avoir repris la compétition en avril dernier suite à une longue blessure au genou, Alexia Putellas est clairement reconnue comme la meilleure joueuse de la planète. Le parallèle avec Lionel Messi est donc évident, et on peut même dire que contrairement à l’Argentin, qui a toujours eu des concurrents sérieux comme Cristiano Ronaldo et dont certains Ballon d’Or ont fait débat, l’Espagnole, elle, a toujours fait l’unanimité.

Celle qui a remporté la plus prestigieuse des distinctions individuelles en 2021 et 2022, en plus d’avoir gagné le dernier Mondial féminin avec la Roja, est cependant dans le flou pour son avenir. Et pour cause, son contrat expire en juin prochain, et les négociations ne semblent pas vraiment avancer. Autant dire que les grosses formations européennes - en Angleterre notamment - commencent à se frotter les mains à l’idée de pouvoir enrôler l’attaquante à coût zéro.

Putellas sacrifiée ?

La Cadena SER indique ce mercredi que la priorité de la joueuse de 29 ans est de rempiler avec le Barça, comme Messi à l’époque, mais les deux parties sont encore loin d’un accord. Le média précise que les exigences de la joueuse sont considérées un peu trop élevées, et 200.000€ annuels séparent les deux parties actuellement. Une somme qui peut paraître ridicule, mais compte tenu des difficultés financières de l’écurie catalane, ce n’est pas à négliger… Cet été, le club a par exemple laissé filer une de ses stars de l’équipe de basket, Nikola Mirotic, pour faire des économies.

Va-t-on vivre une situation similaire avec Putellas ? On n’en est pas encore là si on se fie aux informations venant de Catalogne, et l’intention du club est aussi de prolonger la belle histoire qui lie les deux parties. Seulement, l’état-major barcelonais semble vouloir attendre encore un peu avant d’éventuellement refaire une offre à la hausse, ce qui pourrait permettre à d’autres clubs de se positionner. Pendant que le Barça attend et compte ses sous, certaines formations étrangères préparent déjà le chéquier. Et le mois de janvier arrive très vite…