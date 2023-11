OM : Frank McCourt a dépensé plus de 500 M€

L’Olympique de Marseille est dans la tourmente. Défait sur la pelouse du RC Lens dans les ultimes instants de la rencontre (0-1) dimanche dernier, l’OM n’avance plus au classement et ne compte qu’une seule victoire sur ses six dernières sorties en Ligue 1. Des performances sportives inquiétantes aux antipodes des objectifs fixés en début de saison et au sortir d’un mercato estival qui se voyait ambitieux mais qui s’avère finalement insuffisant. Outre les résultats décevants, les rumeurs au sujet d’une vente de l’OM refont surface sur la Canebière et l’absence de présence en interne commence à inquiéter les membres du club.

La suite après cette publicité

Si la veille, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a pris la parole sur RMC Sport pour dénoncer ces rumeurs, L’Equipe s’est intéressé à la position de son propriétaire Frank McCourt. L’homme d’affaires américain, qui n’a jamais été aussi éloigné des affaires internes au sein du club français, continuerait lui aussi à démentir une éventuelle vente. En retrait depuis semaines, le patron de l’OM reste néanmoins attaché à son entité pour laquelle il a dépensé pas moins de 500 M€ depuis son rachat en octobre 2016. Mais au vue de sa situation actuelle, Marseille, à la recherche d’un trophée depuis 2012, ne semble pas avoir profité pleinement des investissements du Bostonien…