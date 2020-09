OM-AS Saint-Étienne : les compositions d'équipes !

Prévue pour la 1ère journée de Ligue 1, la rencontre OM-ASSE avait été reportée en raison des cas de COVID-19 enregistrés à l’OM. Aujourd’hui, les deux équipes vont donc pouvoir mettre leur calendrier à jour. Et les Marseillais ont une grosse carte à jouer. En cas de victoire, les hommes d’André Villas-Boas prendraient la tête du classement avec trois succès en autant de rencontres. Idem pour les Verts.

La suite après cette publicité

Côté marseillais, Yuto Nagatomo (non qualifié), Dario Benedetto et Jordan Amavi (suspendus) sont les principaux absents. Pour le reste, Steve Mandanda garde le but. Devant lui, Hiroki Sakai occupe le flanc droit, alors que Leonardo Balerdi est la surprise à gauche suite à l’absence d’Amavi. Dans l’axe, la charnière classique Alvaro Gonzalez-Duje Caleta-Car est présente. Dans l’entrejeu, AVB aligne un trio Valentin Rongier-Boubacar Kamara-Morgan Sanson. Enfin, Florian Thauvin et Dimitri Payet sont une nouvelle fois accompagné par Maxime Lopez devant. En face, Claude Puel opte pour un 4-2-3-1 avec Jessy Moulin au but. Il est protégé par un quatuor Debuchy-Fofana-Kolodziejczak-Maçon. Désireux de rejoindre Leicester, le jeune Wesley Fofana est tout de même de la partie. Neyou et Camara se chargent de la récupération, tandis que le trio Bouanga-Hamouma-Aouchiche alimentera le jeune Charles Abi, seul en pointe.

Les compositions officielles

OM : Mandanda - Sakai, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Balerdi - Rongier, Kamara, Sanson - Thauvin, Lopez, Payet

ASSE : Moulin - Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, Maçon - Camara, Neyou - Bouanga, Hamouma, Aouchiche - Abi