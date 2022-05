PSG : Ruben Amorim en pole pour remplacer Mauricio Pochettino !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain prépare sa révolution ! Après l'officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé et le départ d'Angel Di Maria, le club de la capitale travaille actuellement à la refonte globale de son organigramme. Ainsi, si les départs de Leonardo et de Mauricio Pochettino n'ont pas encore été officialisés mais sembleraient d'ores et déjà actés, les hautes sphères parisiennes auraient déjà choisi de placer Luis Campos comme prochain directeur sportif.

L'ancien homme fort du mercato de Monaco et du LOSC, très apprécié par l'entourage de Mbappé, va donc avoir la lourde tâche de trouver un nouveau coach pour le banc parisien. Ce lundi, L'Equipe annonçait d'ailleurs une liste élargie de sept favoris mais selon les dernières informations du Parisien, un candidat se dégage très clairement. Son nom ? Ruben Amorim. Toujours impliqué dans le club de la capitale, c'est Antero Henrique qui a, comme nous vous le révélions, proposé le nom de son beau-frère.

Luis Campos a choisi Ruben Amorim !

Âgé de 37 ans, Ruben Amorim est ainsi devenu la priorité absolue pour succéder à Mauricio Pochettino. Dans cette optique, Le Parisien précise que Luis Campos, le futur responsable de la politique sportive du club de la capitale, a jeté son dévolu sur ce jeune entraîneur à fort potentiel, actuellement en poste au Sporting Portugal, qu’il a porté au titre de champion du Portugal en 2021.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien technicien de Braga dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. Avec les Verdes e Brancos, le Portugais a terminé la saison à la deuxième place, juste derrière le FC Porto. Deuxième de la poule de Ligue des champions derrière l’Ajax, il avait finalement été éliminé en huitième de finale par Manchester City. À noter enfin qu'il est à l’origine de l’éclosion du très prometteur Nuno Mendes (19 ans), jeune latéral du PSG prêté par les Lions.