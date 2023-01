Manchester City : la folle soirée de Riyad Mahrez !

Pep Guardiola n’était pas content. Et il l’a fait savoir. Hier soir, l’entraîneur de Manchester City a allumé ses joueurs, qui se sont imposés 4 à 2 face à Tottenham après avoir été menés 2 à 0. «Il y avait un manque de courage, de passion, de feu, de désir de gagner dès la première minute. C’est pareil pour les fans, ils sont silencieux pendant 45 minutes. Je veux que mes fans reviennent. Nous avons un adversaire, qui est Arsenal, et qui est en feu avec deux décennies sans gagner la Premier League. J’explique la réalité, tout est si confortable à City mais les adversaires n’attendent pas. Je ne reconnais pas mon équipe, avant ils avaient la passion et l’envie de courir.»

Le technicien espagnol a même taclé Riyad Mahrez, auteur d’un doublé. « Riyad Mahrez est un joueur exceptionnel. Avant la Coupe du Monde, il était en vacances, mais aujourd’hui, il s’en est rendu compte.» Avant la Coupe du Monde, l’Algérien a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues avec les Citizens. Le temps d’inscrire 4 buts. Moins influent, il a alterné entre les titularisations et les entrées en jeu. Depuis la fin de la trêve liée au Mondial, l’ancien joueur de Leicester a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues, dont 6 en tant que titulaire. Surtout, il a trouvé le chemin des filets à 6 reprises. Il a marqué contre Liverpool et Chelsea en FA Cup. Il a aussi signé deux doublés.

Mahrez enchaîne les buts

Le premier face aux Blues en Premier League. Le second hier soir face à Tottenham, toujours en championnat. Malgré la prestation difficile de son équipe, Mahrez a été dans les bons coups et impliqué sur toutes les réalisations mancuniennes. Il a permis aux siens de l’emporter 4 à 2 en inscrivant notamment les deux derniers buts. La performance du Fennec est largement saluée dans les médias ce vendredi matin. Le Manchester Evening News lui a donné la note de 9 pour l’ensemble de son œuvre. «Il a participé à la fête en grande partie en seconde période et a marqué deux gros buts», écrit la publication anglaise. De son côté, le Daily Mail est aussi emballé par lui.

«Riyad Mahrez a mené une superbe riposte de City contre les Spurs avec un Algérien impliqué dans chaque but pendant cette rencontre riche de six buts.» Idem pour The Sun qui a titré : "Magic Mahrez". Le média britannique a ajouté ensuite : «Riyad Mahrez a fourni la magie qu’il fallait à Man City pour garder ses espoirs de titre en vie.» Dans un bon jour, l’Algérien (10 buts, 3 assists en 24 apparitions cette saison) a prouvé qu’il n’y a pas qu’Erling Haaland qui est capable de marquer des buts à City. D’ailleurs, depuis la reprise post-Mondial, Mahrez (6 buts) a marqué plus de buts que son coéquipier norvégien, qui en totalise tout de même 5.