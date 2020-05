Villarreal : Zambo Anguissa balaye la rumeur Real Madrid

André-Frank Zambo Anguissa (24 ans) est un élément incontournable de Villarreal, où il est prêté cette saison par Fulham. Le milieu de terrain a disputé 25 matches de Liga avec le sous-marin jaune sur l'exercice en cours et est couvert d'éloges en terres ibériques. Certaines rumeurs l'envoient même au ... Real Madrid. Un point qu'a évoqué l'intéressé lors d'un entretien pour Canal + Sport Afrique.

« Ah, non, non, non. Je ne peux rien confirmer du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui lit ou qui écoute (les rumeurs). Mon agent et moi, on a un deal. Lui gère tout ce qui est autour de moi et moi je me concentre sur le terrain. Qu'il y ait le Real, le Barça ou l'OM, tu ne me parles pas de ça. Garde le pour toi, ça me permet de rester concentré », a déclaré l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Vous l'aurez compris, seul le terrain intéresse André-Frank Zambo Anguissa.