AC Milan-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Les supporters parisiens le savent mieux que quiconque, le juge de paix pour savoir de quel bois est fait leur équipe, c’est bien un match à l’extérieur en Ligue des Champions. Et la première tentative cette saison s’était soldée par un sacré revers, sur la pelouse de Newcastle (4-1). Depuis, le PSG a délivré sa meilleure série de la saison, avec 5 victoires consécutives. Il arrive ainsi plein de certitudes à San Siro, antre de l’AC Milan. Et le 4-2-4 tant décrié après la claque anglaise apparait aujourd’hui bien plus solide. Les joueurs de Luis Enrique le maîtrisent mieux, les automatismes se nouent, et les buts pleuvent. Et le PSG a pris l’ascendant psychologique en battant l’AC Milan 3-0 au Parc des Princes il y a deux semaines.

Depuis, le club italien n’a pas gagné en Serie A (un nul et une défaite), et il traverse une période de crise. Stefano Pioli est contesté par une partie des supporters et de la presse, qui lui reproche ses changements incessants et le manque de réalisme offensif de son équipe. Les recrues déçoivent globalement, hormis un Pulisic plutôt actif. Les maillons forts ne sont pas au niveau attendu, à l’image d’un Rafael Leão en crise de confiance et de croissance. Les feux sont donc loin d’être au vert pour le club lombard, et c’est au PSG d’en profiter. Une victoire, et le PSG prendrait 7 points d’avance sur son adversaire du soir, le condamnant presque déjà dans cette compétition. Et mine de rien, il s’agit du demi-finaliste de la dernière édition…

Regarder le match de foot AC Milan-PSG en streaming

Pour profiter de ce match de prestige, vous devrez utiliser les canaux habituels, à savoir Canal Plus ou RMC Sport. Pour suivre cette opposition franco-italienne, c'est très simple, il faudra se rendre sur la chaine CANAL+FOOT ce mardi soir à 21h.

Comment regarder le streaming PSG-AC Milan ce soir en HD ?

