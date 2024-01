OM : Gennaro Gattuso s’agace concernant les absences liées à la CAN

Éliminé par le Stade Rennais hier en Coupe de France, l’Olympique de Marseille a manqué de profondeur d’effectif. Avec les nombreuses absences liées à la CAN ou aux blessures, l’entraîneur Gennaro Gattuso était agacé en conférence de presse, même s’il ne voulait pas s’apitoyer sur son sort. S’il a évoqué sa tristesse d’être éliminé, le technicien italien a également pointé du doigt l’absence de certains joueurs lorsqu’un journaliste lui pose la question sur le manque de créativité.

«Je ne comprends pas le sens de la question. Je ne suis pas ici pour me plaindre, je sais qu’il y a des joueurs qui manquent mais ce n’est pas le thème de la soirée. On s’est déplacés dans un stade difficile et on a quand même réalisé une belle prestation. C’est vraiment dommage d’avoir pris ce but évitable. Mais oui, on a manqué de créativité et de qualité». Pour autant, il n’a pas envie de blâmer les joueurs présents. «(Bilal) Nadir a un problème au genou dont on ne connaît pas encore la gravité. Pour (Michael) Murillo, on attend d’avoir plus de renseignements. Quant aux nouveaux, le but n’est pas de les accabler, ils ont fait ce qu’il fallait. Ils ont été plutôt positifs. Je ne vais pas les blâmer. Ils ont été en difficulté quand l’équipe l’a été.»