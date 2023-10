Strasbourg - Nantes : Jean-Charles Castelletto se réjouit de la prestation des Canaris

Ce vendredi, Nantes a remporté le match d’ouverture de la neuvième journée de Ligue 1 sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Avec ce succès, le troisième lors des quatre dernières rencontres dans l’élite, les Canaris ont grimpé à la huitième place et confirment leur nette amélioration après un début de saison compliqué. Interrogé à l’issue de la rencontre, Jean-Charles Castelleto a fait part de sa satisfaction.

Pour le défenseur camerounais de 28 ans, cette victoire en terres alsaciennes est un modèle à suivre pour la suite : «Au niveau du jeu, c’est très bien référence. On a été bien dans tous les aspects du jeu même si défensivement, c’est dommage qu’on prenne ce but à la fin. Ce sont des matches références celui de Lorient, celui-là. On s’enflamme pas, on reste concentrés sur nos objectifs : bien jouer et donner du plaisir à nos supporters. Aujourd’hui, on est venu pour attaquer. On a pris le temps de bien jouer et ça nous a permis de ramener les trois points ce soir.»